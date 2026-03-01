  2. জাতীয়

দোহায় বাংলাদেশ দূতাবাস আজ বন্ধ, ই-পাসপোর্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থ‌গিত

প্রকাশিত: ১২:২৬ পিএম, ০১ মার্চ ২০২৬
ইরান-ইসরায়েল চলমান সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার (১ মার্চ) কাতারের দোহায় বাংলাদেশ দূতাবাস বন্ধ থাকবে। সেজন্য আজ যেসব প্রবাসী বাংলাদে‌শির ই-পাসপোর্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে, তা স্থ‌গিত করা হয়েছে।

দোহার বাংলাদেশ দূতাবাস এক বার্তায় বলেছে, ইরান-ইসরায়েল চলমান সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য কাতার সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী, ১ মার্চ দূতাবাস বন্ধ থাকবে।

যেসব সেবাপ্রার্থীর ১ মার্চ ই-পাস‌পোর্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে, তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউল পরে জানানো হবে।

জরুরি প্রয়োজনে দূতাবাসের হটলাইন নম্বর +৯৭৪ ৩৩৬৬২০০০ এবং ই-মেইল [email protected] এ যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

