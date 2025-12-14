  2. জাতীয়

বাঁশখালীতে দেশি অস্ত্রসহ দুজন গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:১২ এএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় একটি মিনিট্রাক জব্দ করা হয়।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বাঁশখালী ডায়াবেটিক হাসপাতালের সামনে চেকপোস্ট বসিয়ে অভিযান চালানো হয়।

পুলিশ জানায়, একটি মিনিট্রাক তল্লাশি করে ট্রাকের ভেতর থেকে দেশের তৈরি একটি আগ্নেয়াস্ত্র (এলজি) উদ্ধার করে। এ ঘটনায় ট্রাকে থাকা দুজনকে আটক করা হয়।

গ্রেফতাররা হলেন- কক্সবাজারের মহেশখালী থানার হোয়ানক এলাকার আহম্মদ মোস্তফা (২৬) ও অনিক কান্তি দে (২৪)।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (শিল্পাঞ্চল ও ডিবি) মো. রাসেল জানান, উদ্ধার করা অস্ত্রের সূত্র ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য জানতে তদন্ত চলছে। গ্রেফতার দুজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে।

