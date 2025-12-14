হাদির মেডিকেল বোর্ডের সদস্য
জুলাইয়ের পক্ষের লোকদের ফোন করে হুমকি দেওয়া হচ্ছে
জুলাইয়ের পক্ষের শক্তিগুলোকে (লোকদের) ফোন করে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন শরিফ ওসমান হাদির মেডিকেল বোর্ডের সদস্য ডা. আব্দুল আহাদ।
তিনি বলেন, আমাদের নম্বর পাবলিক করে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন গ্রুপে আমাদের নম্বর দেওয়া হচ্ছে। আমাদের পরিবার, আমাদের বাসার লোকেশনগুলো শনাক্ত করা হচ্ছে। আমাদের হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে। এগুলোর আসলে শেষ কোথায়?
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
এনসিপির ন্যাশনাল হেলথ অ্যালায়েন্সের (এনএইচএ) সদস্যসচিব ডা. আব্দুল আহাদ বলেন, এখন দেশে যে অবস্থা আমরা দেখেছি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এখনো ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করা ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারেনি। আমরা যারা অ্যাকটিভিস্ট আছি, জুলাইয়ের পক্ষে যারা শক্তি আছি, আমাদের সবার জীবন হুমকির মুখে। দেশের যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সামনে নির্বাচন আছে- নির্বাচন বানচাল করার জন্য বিভিন্ন পক্ষ এখানে জড়িত। আমি প্রধান উপদেষ্টা এবং স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে আহ্বান জানাচ্ছি- আপনারা দ্রুত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করেন।
