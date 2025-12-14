হাদির ছবি আঁকা হেলমেট পরে বিশ্ব রেকর্ড গড়বেন আশিক চৌধুরী

হাদির ছবি আঁকা হেলমেট পরে বিশ্ব রেকর্ড গড়বেন আশিক চৌধুরী
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির ছবি আঁকা হেলমেট পরে প্যারাট্রুপিং করে বিশ্ব রেকর্ড গড়তে যাচ্ছেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান।
১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে এই প্যারাট্রুপিংয়ে অংশ নেবেন ৫৪ প্যারাট্রুপার। তারা বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে জাম্প করে বিশ্ব রেকর্ড গড়তে যাচ্ছেন।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়। ফেসবুক পেজে হেলমেট হাতে আশিক চৌধুরীর ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে।
এতে বলা হয়, ‘১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে ৫৪ জন প্যারাট্রুপার বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে প্যারাট্রুপিং করে বিশ্ব রেকর্ড গড়তে যাচ্ছেন। এই ৫৪ জনের একজন আশিক চৌধুরী জাম্প করবেন ওসমান হাদির ছবি আঁকা হেলমেট পরে। বিজয়ের দিনে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ভ্যানগার্ড ওসমান হাদির দ্রুত সুস্থতা কামনায় সকলকে দোয়া ও প্রার্থনার আহ্বান জানাই।’
বিএ