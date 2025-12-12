ঢাকা মেডিকেল উৎসুক জনতা, ভোগান্তিতে রোগী ও স্বজনরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১১ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের সামনে মানুষের ভিড়/ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের গুলিবিদ্ধ মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের সামনে ভিড় করছেন সমর্থক, সাধারণ মানুষ ও উৎসুক জনতা। এ অবস্থায় ভোগান্তিতে পড়ছেন বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে আসা রোগী ও তাদের স্বজনরা।

হাসপাতালে প্রবেশ করতে গিয়ে অনেককে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। গেট থেকে স্ট্রেচারে করে রোগীদের নিতে হচ্ছে ভবনগুলোতে। ঢাকার মালিবাগ থেকে আসা মো. আজিম বলেন, ‘ভাই এক্সিডেন্ট করছে, রক্ত পড়তেছে। ইমারজেন্সিতে আসতে অনেক কষ্ট হয়েছে।’

এদিকে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হাসপাতালে সেনাবাহিনী ও বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করা হলেও প্রবেশপথ থেকে জরুরি বিভাগ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ভিড় লক্ষ করা গেছে।

শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে হাদিকে রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় গুলি করা হয়। ঘটনার সময় তিনি রিকশায় করে যাচ্ছিলেন। তখন হঠাৎ একটি মোটরসাইকেল থেকে তাকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছোড়ে দুর্বৃত্তরা। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। কে বা কারা গুলি ছুড়েছে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি পুলিশ।

