সরকারি ছুটির দিনেও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে

সরকারি ছুটির দিনেও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় সরকারি ছুটির দিনেও প্রার্থীরা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও জমা দিতে পারবেন।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) নির্বাচন কমিশনের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
ইসি জানায়, রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে। মনোনয়নপত্র অফিস চলাকালীন অর্থাৎ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সরকারি ছুটির দিনসহ অন্যান্য দিন বিতরণ ও গ্রহণ করা হবে।
প্রজ্ঞাপনে ইসি আরও জানায়, নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে প্রার্থী, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী সরাসরি মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারবেন।
গণবিজ্ঞপ্তিটি সহকারী রিটার্নিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার দর্শনীয় স্থানসমূহে টাঙ্গিয়ে জারি করার ব্যবস্থা নিতেও বলা হয়েছে।
এমওএস/কেএসআর