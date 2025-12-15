অর্থ পাচারের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেলো সাইমন ওভারসিজ
উড়োজাহাজের টিকিট বিক্রির মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছে ঢাকার গুলশানের সাইমন ওভারসিজ লিমিটেড। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে এ অব্যাহতি দেওয়া হয়।
মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত ৭ ডিসেম্বর সাইমন ওভারসিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফসিয়া জান্নাত সালেহর বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ে ক্রস বর্ডার (দেশের বাইরে) এয়ার টিকিট বিক্রির মাধ্যমে অর্থ পাচারের অভিযোগ করেন নাড়িয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরসের স্বত্বাধিকারী সবুজ মুন্সি। অভিযোগে বলা হয়, আসফিয়া জান্নাত সালেহ নিয়মবহির্ভূতভাবে ক্রস বর্ডারে ১ হাজার ৮৯৪টি এয়ার টিকিট বিক্রি করেছে। এসব টিকিট বিক্রির অর্থ হিসেবে ১৬ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন।
পরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ওই অভিযোগ পর্যালোচনা করেছে। পর্যালোচনায় অভিযোগকারীর সরবরাহ করা তথ্য পরীক্ষা করে সত্যতা পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় সাইমন ওভারসিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফসিয়া জান্নাত সালেহর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
