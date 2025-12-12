  2. জাতীয়

দুর্বৃত্তরা আগে থেকেই অনুসরণ করছিল হাদিকে, প্রচারণায়ও যুক্ত ছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৭ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
দুর্বৃত্তরা আগে থেকেই অনুসরণ করছিল হাদিকে, প্রচারণায়ও যুক্ত ছিল

ঢাকা-৮ আসনের এমপি প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। হাদির সমর্থকদের মতে, এ ঘটনায় জড়িতরা আগে থেকেই হাদিকে অনুসরণ করছিল এবং তার নির্বাচনি প্রচারণায় লিফলেট বিতরণেও অংশ নিয়েছিল।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিজয়নগর বক্স কার্লভার্ট রোডের ডিয়ার টাওয়ারের সামনে এ কথা জানান ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য মো. সাফিউর রহমান।

সাফিউর রহমান বলেন, হাদি ভাই আগে থেকেই ঘোষণা দিয়েছিল ১১টার দিকে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রধান কার্যালয়ের সামনে ক্যাম্পেইন করবেন। ঘোষণা অনুযায়ী দলীয় সবাই সেখানে উপস্থিত হচ্ছিলেন। এসময় ওই দুই দুর্বৃত্তও উপস্থিত ছিলেন। তারা গত সপ্তাহেও একদিন আমাদের সঙ্গে ক্যাম্পেইন করেছিল। সব সময় মাস্ক পরা থাকতো তাদের, কোনো সময় তা খুলতো না। পিআর টিম তাদের ছবি তুলতে চাইলে তারা বলেছেন, ‘মাস্ক খুলা যাবে না, ঝামেলা আছে।’ তাই ছবিগুলো মাস্কের ওপর দিয়েই তোলা হয়। আমাদের কাছে সেই ছবিও রয়েছে।

ইনকিলাব মঞ্চের এ নেতা বলেন, এরপর ক্যাম্পেইন শেষ হলে সবাই নিজের পথে চলে যায়। হাদি ভাইয়ের সঙ্গে তখন নয়জন ছিলেন। তারা তিনটি রিকশা নিয়ে রিকশা প্রতি তিনজন করে যাত্রা শুরু করেন। প্রথম রিকশায় হাদি ভাইসহ তিনজন ছিলেন। তারা খলিল হোটেলের সামনে একটি মসজিদে নামাজ পড়ে হাইকোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন। নামাজ শেষে মসজিদের মুয়াজ্জিনও তাদের সঙ্গে রিকশায় ছিলেন। পরে তারা হাইকোর্টের সামনে খাওয়া সেরে ইনকিলাব কালচারাল সেন্টারে যাওয়ার কথা ছিল, যেখানে রাতে একটি প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, হাদি ভাই ও তার সঙ্গে থাকা কয়েকজন মসজিদে নামাজ পড়ার সময় ওই দুই দুর্বৃত্ত বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নামাজ শেষ করে তারা তিনটি রিকশায় হাইকোর্টের সামনে খেতে যাচ্ছিলেন, তখন ওই দুইজন মোটরসাইকেলে রিকশার সঙ্গে চলে আসে। এরপর হঠাৎ পকেট থেকে পিস্তল বের করে গুলি করে পালিয়ে যায় তারা।

ওই দুইজন আগে থেকেই আমাদের সঙ্গে ছিল। কয়েকদিন তারা আমাদের প্রোগ্রামেও এসেছে এবং লিফলেট বিতরণে অংশ নিয়েছে। মোটামুটি আমাদের সঙ্গে পরিচয় গড়ে উঠলেও তারা কখনো মুখ দেখায়নি, সবসময় মাস্ক পরে থাকতো।

এর আগে শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর কালভার্ট এলাকায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে আহত করেন অস্ত্রধারীরা। পরে ওসমান হাদিকে উদ্ধার করে বিকেল পৌনে ৩টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আনা হয়। ঢামেকের জরুরি বিভাগে তার চিকিৎসা চলছে। তার বাম কানের পাশে এক রাউন্ড গুলির আঘাত রয়েছে।

কেআর/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।