সহজ জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেলো ভারত

সহজ জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেলো ভারত
তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সহজ জয় পেয়েছে ভারত। ৭ উইকেটের জয়ে সিরিজে এখন ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে দলটি।
গতকাল রোববার ধর্মশালায় স্বাগতিক ভারতের বোলিং তোপে মাত্র ১১৭ রানেই গুটিয়ে যায় সফরকারীরা। সেই লক্ষ্য ৭ উইকেট হাতে রেখেই টপকে গেছে প্রোটিয়ারা।
মামুলি লক্ষ্য তাড়ায় ১৮ বলে ৩৫ রান করেন ওপেনার অভিষেক শর্মা। তবে বাকি ব্যাটাররা কেউই ঝোড়ো ইনিংস খেলেননি। অন্য ওপেনার শুভমান গিল করেন ২৮ বলে ২৮। ২৪ বলে ২৬ রানে অপরাজিত ছিলেন তিলক ভার্মা। ১১ বলে ১২ রান আসে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ব্যাট থেকে। তিলকের সঙ্গে ৪ বলে ১০ রান করে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছান শিভম দুবে।
প্রোটিয়াদের হয়ে একটি করে উইকেট পেয়েছেন লুঙ্গি এনগিদি, মার্কো জানসেন ও করবিন বস্ক।
এর আগে, টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় বোলারদের তোপের মুখে ১১৭ রানের বেশি করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। ৭ রানেই হারায় ৩ উইকেট। এরপর ৪৪ রানে ৫ উইকেট থেকে ১০০ রানের আগে ৭৭ রানে পতন হয় সপ্তম উইকেটের। ইনিংসের শেষ বলে ১১৭ রানে অলআউট হয় এইডেন মার্করামের দল।
ভারতের হয়ে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন ৪ বোলার। তারা হলেন – আর্শদিপ সিং, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদিপ যাদব। সমান ১টি করে উইকেট গেছে হার্দিক ও শিভমের ঝুলিতে।
এই ম্যাচ দিয়ে প্রথম ভারতীয় অলরাউন্ডার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১৫০০ রান করার পাশাপাশি বল হাতে ১০০ উইকেট শিকার করেছেন পান্ডিয়া।
