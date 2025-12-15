  2. জাতীয়

নির্বাচনের প্রস্তুতির কাজ ইসি খুব ভালোভাবে করেছে: অর্থ উপদেষ্টা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১৫ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতিমুলক কাজ নির্বাচন কমিশন (ইসি) খুব ভালোভাবে করেছে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। একইসঙ্গে, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি আছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি ও অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন।

নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এখন বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি এটা নির্বাচনের জন্য সুস্থ পরিবেশ কি- এমন প্রশ্নের উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, মনে হয় প্রস্তুতিমুলক কাজ নির্বাচন কমিশন খুব ভালোভাবে করেছে। আপনারা দেখবেন ওরা সময়মতো ভোটার লিস্টটা সংশোধন করেছে। এখন তারা শিডিউল ঘোষণা করেছে। এখন দরকার যে ইমপ্লিমেন্ট করার, যেসব জায়গায় ওরা করবে, সেখানে সিচুয়েশন বুঝে সেনসিটিভ জায়গাগুলোতে বেশি করা হবে। যেগুলো লেস সেনসিটিভ সেগুলো তো অলরেডি ওরা জানে, কোন কোন জায়গা মোর সেন্সিটিভ সেগুলো প্রিপারেশন নিচ্ছে।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো বলছে আমরা নির্বাচন করবো। কেউ তো বলে নাই শিডিউলের ব্যাপারে। সবাই এক বাক্যে বলেছে যে শিডিউল ঠিক আছে।

এবার নির্বাচনের সঙ্গে গণভোট হওয়ায় বরাদ্দ বাজেটে খরচ বাড়বে এবং আপনি বলেছিলেন নির্বাচন কমিশন তফসিলের পরে একটা চাহিদাপত্র দেবে, তারা সেটা দিয়েছে কি না- এমন প্রশ্নের উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এখন পর্যন্ত আমার কাছে কোনো চাহিদাপত্র আসোনি। যখন আসবে আমি বুঝতে পারবো, আমরা তাড়াতাড়ি প্রসেস করবো।

তিনি বলেন, এটা তো নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার। আমরা নির্বাচন কমিশনকে ধরে বেঁধে বলবো না এত পাঠান। কারণ ওদের যা যা লাগবে ওদের পুরা লজিস্টিক, তারপর আছে ওদের সাপোর্টিং, অনেক লোকজন কাজ করবে নির্বাচনের দিন। এছাড়া গণভোটের দিন বহু লোক থাকবে। তাদের জন্য খরচ ওরা দেবে। ওটার ব্যাপারে আমাদের কোনো রিজারভেশন নাই। যখন দেবে তখন আমরা যাচাই করবো।

গণভোটের জন্য নানান জায়গায় আলোচনা হচ্ছে যে, ২০ শতাংশ খরচ বাড়তে পারে এরকম কোনো ফিগার কি ইসি অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত কোনো প্রপোজাল আসে নাই।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ল অ্যান্ড অর্ডারটা তো মোটামুটি আছে। এটা আরও স্ট্রেইট হবে।

