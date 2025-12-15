নাহিদ ইসলাম
হাদির ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বলার পর দায়িত্বে থাকার অধিকার নেই সিইসির
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উল্লেখ করার পর নৈতিকভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) আর তার পদে থাকার অধিকার রাখেন না।
তিনি বলেন, শরিফ উসমান হাদি ভাইয়ের ওপর হামলা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যে ইলেকশন কমিশন এ কথা বলে সেই ইলেকশন কমিশনারের দায়িত্বে থাকার কোনো নৈতিক অধিকার থাকে না।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি।
নাহিদ বলেন, আগামীকাল বিজয় দিবসে আমরা ঢাকা শহরে প্রতিরোধের র্যালি করবো। আমরা ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশবিরোধী সব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৬ ডিসেম্বর ঐক্যবদ্ধ হবো।
ভারতকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ভারত যদি মনে করে- বাংলাদেশকে ৫ আগস্টের পরেও আগের মতোই রাজনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ করবে, নির্বাচনে কারচুপি করবে। আমরা ভারতের সেই ভাবনা ভুল প্রমাণ করবো।
তিনি বলেন, আশা করি নির্বাচন কমিশনার তার বক্তব্য প্রত্যাহার করবেন। আমরা বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ চাই, তবে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে তা সম্ভব হবে মনে হচ্ছে না। ফলে আমরা চাই, দেশে নির্বাচনের পরিবেশ বজায় থাকবে এবং গণতন্ত্রের যাত্রা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি যারা জুলাই বিপ্লবকে টার্গেট করছে— মিডিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় ও আইনাঙ্গনে মুজিববাদী রাজনীতি পুনরায় শুরু করতে যাওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আমাদের গণপ্রতিরোধ চলবে।
এমএইচএ/এমএএইচ/