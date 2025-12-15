  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৪০ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অটোরিকশায় গরুর ধাক্কা নিয়ে ৫ ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে থেমে থাকা অটোরিকশায় গরুর ধাক্কা লাগায় দুই পক্ষের ৫ ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের ৩০ জন আহত হয়েছে।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত উপজেলার সৈয়দটুলা ও চানমনি পাড়া গ্রামবাসীর মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা জেলা সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছেন।

স্থানীয় ও সরাইল পুলিশ জানান, জেলার সরাইল অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মোড়ে সৈয়দটুলা গ্রামের সামাদ মিয়ার ভাতিজা (নাম পাওয়া যায়নি) তার অটোরিকশা থামিয়ে রাখে। এসময় চানমনি পাড়ার মালু মিয়া গরু নিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি থেমে থাকা অটোরিকশাটি সরিয়ে গরু নিয়ে যাওয়ার সময় অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয় গর। এই নিয়ে ২ জনের কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। এর জের ধরে সৈয়দটুলা ও চানমনি পাড়া গ্রামের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তারা। পরে দফায় দফায় ৫ ঘণ্টাব্যাপী চলে সংঘর্ষ। এতে উভয় পক্ষের ৩০ জন আহত হয়।

সরাইল সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনজুর কাদের ভূঁইয়া বলেন, বেলা সাড়ে ১১টা থেকে সংঘর্ষ শুরু হয়। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। পরবর্তী সংঘর্ষ এড়াতে পুলিশ সতর্ক রয়েছে।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এনএইচআর/এমএস

