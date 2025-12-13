বাগেরহাটে ৪ ও গাজীপুরে ৫ সংসদীয় আসন পুনর্বহাল রেখে গেজেট

বাগেরহাটে ৪ ও গাজীপুরে ৫ সংসদীয় আসন পুনর্বহাল রেখে গেজেট
আদালতের রায়ের পর বাগেরহাট জেলায় একটি আসন বাড়িয়ে চারটি সংসদীয় আসন পুনর্বহাল করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এছাড়া গাজীপুরে একটি আসন কমিয়ে ৫টি করা হয়েছে।
সম্প্রতি ৩০০ আসনের সংশোধিত পুনর্নির্ধারিত সীমানার প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে।
ইসি সচিব আখতার আহমেদের সই করা প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, বাগেরহাটে আসন বাড়ায় গাজীপুরে একটি আসন কমিয়ে পাঁচটি করা হয়েছে।
আদালতের রায়ের ভিত্তিতে বাগেরহাট জেলায় ১টি আসন বাড়িয়ে ও গাজীপুর জেলায় ১টি আসন কমিয়ে সংশোধিত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) রাত ১১টার দিকে ইসি এই প্রজ্ঞাপন জারি করে।
ইসির এ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১-এর ধারা ৬ এবং ধারা ৮ এর অধীন জাতীয় সংসদের পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনি এলাকাসমূহের প্রাথমিক তালিকার প্রজ্ঞাপন ৩০ জুলাই প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৩-এর অধীন পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনি এলাকার বিষয়ে দাবি, আপত্তি/সুপারিশ ও মতামত আহ্বান করা হয়।
যেহেতু, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রজ্ঞাপন ১৮ আগস্ট নির্ধারিত সময়সূচি মোতাবেক প্রাপ্ত দাবি/আপত্তি/সুপারিশ/মতামতের ওপর কমিশন কর্তৃক প্রকাশ্য শুনানি নেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশন ওই আইনের ধারা ৬-এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী দাবি/আপত্তি/সুপারিশ/মতামত সম্বলিত দরখাস্তসমূহের তথ্যাবলি পর্যালোচনা এবং শুনানিকালে উপস্থাপিত তথ্য ও যুক্তিতর্ক বিবেচনান্তে প্রাথমিক তালিকায় প্রকাশিত নির্বাচনি এলাকার প্রয়োজনীয় সংশোধন করে জাতীয় সংসদের পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনি এলাকাসমূহের চূড়ান্ত তালিকা ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করে।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, যেহেতু হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নির্বাচনি এলাকা সংশোধনের বিষয়ে ১ জুন ২০২৩ তারিখ প্রকাশিত গেজেটের বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত ৯৫ নম্বর ক্রমিক থেকে ৯৮ নম্বর ক্রমিক এবং গাজীপুর জেলার অন্তর্গত ১৯৪ নম্বর ক্রমিক থেকে ১৯৮ নম্বর ক্রমিক পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকার সীমানা অক্ষুণ্ন রাখার রায় ও আদেশ দিয়েছে, সেহেতু হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশনে প্রদত্ত রায় ও আদেশ এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রদত্ত রায় ও আদেশ অনুসরণে নির্বাচনি এলাকাসমূহ নির্ধারণ সংক্রান্তে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন আংশিক সংশোধনক্রমে বাগেরহাট জেলায় ১টি আসন বৃদ্ধি এবং গাজীপুর জেলা থেকে ১টি আসন কমিয়ে জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের পুনর্নির্ধারিত সীমানার সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করা হলো।
এমওএস/এএমএ/এমএস