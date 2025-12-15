  2. জাতীয়

নিহত শান্তিরক্ষীদের নেমপ্লেট পরে প্যারাট্রুপিং করবেন ৬ জন

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৩:৪৪ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সুদানে সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ ছয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী/ফাইল ছবি

সুদানে সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ ছয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর নেমপ্লেট পরে প্যারাট্রুপিং করবেন মহান বিজয় দিবসে প্যারাট্রুপিং করতে যাওয়াদের মধ্যে ছয়জন।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ‘আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে ৫৪ জন প্যারাট্রুপার বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে প্যারাট্রুপিং করে বিশ্ব রেকর্ড গড়তে যাচ্ছেন।’

‘এই ৫৪ জনের শেষ ছয়জন পোশাকে নিজেদের নেমপ্লেটের পরিবর্তে সুদানের ইউএন ঘাঁটিতে নিহত ছয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের নেমপ্লেট পরে প্যারাট্রুপিং করবেন।’

এর আগে গত শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সুদানে সন্ত্রাসী হামলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ছয় শান্তিরক্ষী নিহত এবং আটজন আহত হন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর এবং তার সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। তাদের সবার পরিচয় জানিয়েছে আইএসপিআর।

আইএসপিআর জানায়, সুদানের আবেই এলাকায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের আওতাধীন কাদুগলি লজিস্টিক বেসে শনিবার স্থানীয় সময় আনুমানিক বিকেল ৩টা ৪০ মিনিট থেকে ৩টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠী ড্রোন হামলা চালায়।

হামলায় শহীদ শান্তিরক্ষীরা হলেন- নাটোরের মো. মাসুদ রানা (কর্পোরাল), কুড়িগ্রামের মো. মমিনুল ইসলাম (সৈনিক), রাজবাড়ীর শামীম রেজা (সৈনিক), কুড়িগ্রামের শান্ত মন্ডল (সৈনিক), কিশোরগঞ্জের মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (মেস ওয়েটার) ও গাইবান্ধার মো. সবুজ মিয়া (লন্ড্রি কর্মচারী)।

