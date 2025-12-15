সুদানে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের মৃত্যুতে জার্মান দূতাবাসের শোক
সুদানে দায়িত্ব পালনকালে নিহত বাংলাদেশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশে অবস্থিত জার্মান দূতাবাস। একইসঙ্গে আহত শান্তিরক্ষীদের দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করেছে সংস্থাটি।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে জার্মান দূতাবাস জানায়, নিহত শান্তিরক্ষীদের পরিবার, স্বজন ও সহকর্মীদের প্রতি তারা আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের প্রতি জার্মানির দৃঢ় অঙ্গীকারের কথাও তুলে ধরা হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, উল্লেখযোগ্য আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও জনবল দিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের অন্যতম সমর্থক হিসেবে জার্মানি পাশে রয়েছে। একইসঙ্গে বিশ্বজুড়ে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সাহসী ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে গভীরভাবে মূল্যায়নের কথা জানানো হয়।
জেপিআই/এএমএ/এমএস