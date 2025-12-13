চলন্ত রিকশা থেকে ব্যাগ ধরে ছিনতাইকারীর টান, ইডেন শিক্ষার্থী আহত
রাজধানী মতিঝিল মেট্রোরেল স্টেশনের সামনে ছিনতাইকারীরা রিক্সা থেকে ব্যাগ টান দিলে রিক্সা থেকে পড়ে গিয়ে অর্পিতা মুখার্জী (২৪) নামে এক ইডেন কলেজে শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সকাল ৮টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নিয়ে আসা হয়। তিনি বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন।
তাকে নিয়ে আসা সহপাঠী প্রবিতা জানান, সকাল ৮টার দিকে মতিঝিল মেট্রোরেল স্টেশনের পাশ দিয়ে রিকশাযোগে যাওয়ার সময় ছিনতাইকারীরা সিএনজি থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ ধরে টান দেয়। এতে অর্পিতা রিকশা থেকে নিচে পড়ে গিয়ে ডান পায়ে ও হাতের কব্জিতে আঘাত পায়। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢামেকের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়।
তিনি আরও জানান,অর্পিতা রংপুর সদর জেলার মহিগঞ্জ এলাকার অরূপ মুখার্জির মেয়ে। বর্তমানে আজিমপুর কলোনীতে থাকছেন। অর্পিতা ইডেন কলেজের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মতিঝিল এলাকায় ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে আহত হয়ে এক ইডেন ছাত্রী ঢামেকে এসেছেন। জরুরি বিভাগে চিকিৎসা চলছে, বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করেছি।
কাজী আল আমিন/এএমএ/এমএস