  2. জাতীয়

ইসি

স্বতন্ত্রপ্রার্থী হতে নির্বাচনি এলাকায় ১ শতাংশ ভোটার সমর্থন লাগবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৭ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
স্বতন্ত্রপ্রার্থী হতে নির্বাচনি এলাকায় ১ শতাংশ ভোটার সমর্থন লাগবে
ফাইল ছবি

কোনো ব্যক্তি স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে চায়লে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন সংবলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে। অন্যথায় প্রার্থিতা বাতিল হবে।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) ইসির নির্বাচন ব্যবস্থাপনা শাখা থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন আরও জানায়, তবে কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী যদি ইতঃপূর্বে জাতীয় সংসদের কোনো নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন তাহলে এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরযুক্ত তালিকার প্রয়োজন হবে না।

এমওএস/এমআরএম/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।