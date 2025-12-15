  2. আইন-আদালত

সুপ্রিম কোর্টসহ দেশের সব আদালতের নিরাপত্তা চেয়ে আইজিপিকে চিঠি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫২ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সুপ্রিম কোর্টসহ দেশের সব আদালতের নিরাপত্তা চেয়ে আইজিপিকে চিঠি
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট/ফাইল ছবি

বর্তমান সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা জানিয়ে সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টসহ দেশের সব আদালতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমকে চিঠি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী রোববার (১৪ ডিসেম্বর) এ চিঠি দেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, বর্তমান দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে আদালত প্রাঙ্গণে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

নিরাপত্তাজনিত কারণে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচার কক্ষে (এজলাস কক্ষে) আইনজীবী ব্যতীত বিচারপ্রার্থী ও অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। এছাড়া সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে যে কোনো ধরনের সমাবেশ, মিছিল, বৈধ ও অবৈধ অস্ত্র, মারণাস্ত্র, বিস্ফোরক ও মাদকদ্রব্য বহন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এ বিষয়টি উল্লেখ করে আইজিপিকে দেওয়া হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীর সই করা ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, এমতাবস্থায় ওই সিদ্ধান্তের আলোকে এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশের অধস্তন আদালতসমূহে—আদালত প্রাঙ্গণ ও এজলাস কক্ষে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, বিচারপ্রার্থী ও দর্শনার্থীদের গতিবিধি তদারকি, আদালত এলাকায় যে কোনো প্রকার সমাবেশ-মিছিল ও নিষিদ্ধ সামগ্রী বহন রোধ, বিচারকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং তাদের সরকারি ও ব্যক্তিগত বাসভবনের নিরাপত্তা জোরদার করতে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন ও গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করাসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধান করা অত্যন্ত জরুরি।

দেশের অধস্তন আদালতসমূহে বিচারকার্য নির্বিঘ্ন, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ ও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশ ইউনিটসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে আইজিপিকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয় চিঠিতে।

হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী জাগো নিউজকে বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় থেকে সর্বোচ্চ আদালত ও দেশের সব আদালতের নিরাপত্তা চেয়ে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় থেকে আইজিপিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।’

চিঠিতে উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে— খ. বিচারপ্রার্থী ও দর্শনার্থীদের গতিবিধি তদারকি; গ. আদালত এলাকায় যে কোনো প্রকার সমাবেশ, মিছিল ও নিষিদ্ধ সামগ্রী বহন রোধ; ঘ. বিচারকগণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং তাদের সরকারি ও ব্যক্তিগত বাসভবনের নিরাপত্তা জোরদারকরণ এবং ৫. পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন ও গোয়েন্দা নজরদারি জোরদারকরণসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধান করা অত্যন্ত জরুরি।

এফএইচ/এমকেআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।