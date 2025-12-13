রাজধানীতে রিহ্যাবে মারামারির ঘটনায় যুবকের মৃত্যু
রাজধানীর রমনা থানার মালিবাগে একটি রিহ্যাবে মারামারির ঘটনায় আহত রাশেদুল ইসলাম তানভীর (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাত ১০টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত তানভীরের ভাই মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, আমার ভাই আগে নেশাগ্রস্ত ছিল। এজন্য মালিবাগের একটি রিহ্যাবে ভর্তি করিয়ে দিই। জানতে পারি গতকাল রিহ্যাবের একটি ছেলের সঙ্গে মারামারি করলে ভাইয়ের অণ্ডকোষে লাথি দেয় এবং মারধর করে এতে আমার ভাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে আমার ভাইকে ওরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়, অবস্থার অবনতি হলে আজ আমাদের বিকেলের দিকে ফোন দিয়ে বলে আপনারা জরুরি আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। পরে আমরা ঢামেক হাসপাতালে ভাইকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই।
তিনি জানান, আমার ভাইকে রিহ্যাবের লোকজন পিটিয়ে হত্যা করেছে। এ ঘটনার বিচার চাই। আমার ভাই চারমাস পরেই ওখান থেকে বেরিয়ে আসতো বলে তারা জানিয়েছিলেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
