  2. জাতীয়

সুদানে বাংলাদেশি ৬ শান্তিরক্ষীর মৃত্যুতে কানাডা হাইকমিশনের শোক

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০২ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সুদানে বাংলাদেশি ৬ শান্তিরক্ষীর মৃত্যুতে কানাডা হাইকমিশনের শোক
নিহত ছয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী। ছবি: সংগৃহীত

সুদানে প্রাণ হারানো ছয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছে ঢাকায় অবস্থিত কানাডা হাইকমিশন। একই সঙ্গে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়েছে।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে হাইকমিশন জানায়, শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের সময় নিহত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের সাহস ও আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে কানাডা। এ কঠিন সময়ে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা সম্প্রদায়ের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে দেশটি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের অবদান বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও প্রশংসিত। শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদের আত্মত্যাগ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

জেপিআই/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।