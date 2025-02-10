  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫০ এএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

আজ মঙ্গলবার, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ১ পৌষ ১৪৩২ বাংলা, ২৪ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

নামাজের সময়সূচি

> ফজর-৫:১৩ মিনিট।
> জোহর-১১:৫৫ মিনিট।
> আসর-৩:৩৮ মিনিট।
> মাগরিব-৫:১৫ মিনিট।
> ইশা-৬:৩৫ মিনিট।

> আজ সূর্যাস্ত-৫:১৪ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়-৬:৩৩ মিনিট।

বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো—

বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট

যোগ করতে হবে—
খুলনা:০৩ মিনিট
রাজশাহী:০৭ মিনিট
রংপুর:০৮ মিনিট
বরিশাল:০১ মিনিট

তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

