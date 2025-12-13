  2. জাতীয়

রিজভীর বক্তব্য সত্য নয়, এমন কিছু বলিনি: ডিএমপি কমিশনার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী/ফাইল ছবি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকারী শিবিরের লোক, ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনারের বরাতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী গণমাধ্যমে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সত্য নয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী নিজেই।

আপনাকে (ডিএমপি কমিশনার) কোড করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভী আজ একটি বক্তব্য দিয়েছেন। সে সম্পর্কে জানতে চাইলে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, ‘ভুয়া, আমি এমন কোনো কথাবার্তা বলিনি। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে একটা রিজয়েন্ডার দেওয়া হয়েছে।’

ডিএমপি কমিশনার বলেন, এআই দিয়ে তৈরি করা একটি ছবি প্রচার করা হয়েছে, সেটি দেখেই তিনি (রুহুল কবির রিজভী) ডিএমপি কমিশনারের বরাতে বোগাস তথ্য ছড়িয়েছেন।

