  2. জাতীয়

জাদুঘরে আজ বিনামূল্যে সবার প্রবেশের সুযোগ, দর্শনার্থীদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৯ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
জাদুঘরে আজ বিনামূল্যে সবার প্রবেশের সুযোগ, দর্শনার্থীদের ভিড়
প্রথমবারের মতো ছোট-বড় সবার জন্য ‘ফ্রি’ টিকেট দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ-ছবি জাগো নিউজ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘরে প্রবেশ টিকেট বিনামূল্যে দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। এর আগে বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শুধুমাত্র ১২ বছর বয়সের নিচে শিশুদের এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র দেখানো সাপেক্ষে বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ দিতো কর্তৃপক্ষ৷ তবে এবার প্রথমবারের মতো ছোট-বড় সবার জন্য ‘ফ্রি’ টিকেট দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। এমনকি বিদেশি পর্যটকদের জন্যও বিনামূল্যের টিকেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে সরেজমিনে জাতীয় জাদুঘর ঘুরে দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা গেছে।

বিজয় দিবস উদযাপন করতে অনেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরতে এসেছেন। তবে জাদুঘর ঘুরতে আসা শিশুদের আগ্রহ বেশি দেখা গেছে। উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সকলেই জাদুঘরে প্রবেশ করছেন।

আরও পড়ুন
অবহেলায় ধুঁকছে গাজীপুরের সরকারি সব পর্যটন কেন্দ্র
বিজয় দিবসে ঢাকায় গণপরিবহন কম, সড়ক প্রায় ফাঁকা

মিনহাজুল ইসলাম নামের এক দর্শনার্থী বলেন, পরিবার নিয়ে ঘুরতে আসলাম। ছেলে-মেয়েকে জাদুঘর ঘুরে দেখাবো। ফ্রি টিকিট পেলাম। কর্তৃপক্ষ ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জাদুঘরে আজ বিনামূল্যে সবার প্রবেশের সুযোগ, দর্শনার্থীদের ভিড়
দুপুর পর্যন্ত দুই হাজারের বেশি দর্শনার্থী জাদুঘরে প্রবেশ করেছেন-ছবি জাগো নিউজ

নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী লুবানা বলেন, বিজয় দিবসে ছুটির দিনে আম্মুর সঙ্গে ঘুরতে এসেছি। জাদুঘরে ইতিহাস-ঐতিহ্যের অনেক কিছু দেখা যায়। আনন্দ উদযাপন করতে ঘুরতে আসলাম।

জাতীয় জাদুঘরের বিক্রয় সহকারী লিখন খন্দকার জাগো নিউজকে বলেন, বয়স্কদের জন্য এই প্রথম ফ্রি টিকেট দেওয়া হচ্ছে। এর আগের বছরগুলোতে ১২ বছরের নিচের শিশুদের এবং স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের ফ্রিতে টিকেট দেওয়া হতো। সকাল থেকে দর্শনার্থীদের চাপ বাড়ছে। বিকেলে ভিড় আরও বাড়তে পারে।

তিনি আরও জানান, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে টিকেট দেওয়া শুরু হয়েছে। দুপুর দেড়টা পর্যন্ত দুই হাজারের বেশি দর্শনার্থী জাদুঘরে প্রবেশ করেছেন।

এনএস/এসএইচএস/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।