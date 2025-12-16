  2. খেলাধুলা

গ্রেফতার হতে পারেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪৩ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছিল অর্জুনা রানাতুঙ্গার নেতৃত্বে। তবে এবার তাকে নিয়ে এক খারাপ খবর বেরিয়েছে। সাবেক এই শ্রীলঙ্কার অধিনায়ককে গ্রেফতারের পরিকল্পনা করছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। মূলত পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী থাকাকালীন দুর্নীতির অভিযোগেই এই পরিকল্পনা।

গতকাল সোমবার আদালতকে এমন কথা জানানো হয়েছে।

দুর্নীতি পর্যবেক্ষক সংস্থার অভিযোগ, রানাতুঙ্গা ও তার ভাই দীর্ঘমেয়াদি তেল ক্রয় চুক্তি প্রদানের পদ্ধতি পরিবর্তন করে বেশি দামে কেনাকাটা করেছিলেন।

কমিশন টু ইনভেস্টিগেট অ্যালিগেশনস অব ব্রাইবেরি অর কারাপশনের মতে, ২০১৭ সালে করা ২৭টি ক্রয়চুক্তির ফলে শ্রীলঙ্কার মোট ক্ষতি হয়েছে ৮০০ মিলিয়ন শ্রীলঙ্কান রূপি।

কমিশনটি কলম্বোর ম্যাজিস্ট্রেট আসাঙ্গা বোদারগামাজকে জানিয়েছে, বিদেশে অবস্থান করা রানাতুঙ্গা দেশে ফেরার পর গ্রেফতার করা হবে।

গত সোমবার গ্রেফতার হয়ে পরে জামিনে মুক্ত হয়েছেন সাবেক মন্ত্রীর বড় ভাই ধাম্মিকা রানাতুঙ্গা। যিনি কি না রাষ্ট্রয়ত্ত সিলন পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তার বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ধাম্মিকা শ্রীলঙ্কা ও যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশেরই নাগরিক।

পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারিত করা হয়েছে ১৩ মার্চ।

মামলাটি প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিসানায়েকের সরকারের ব্যাপক দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের অংশ। তিনি গত বছর ক্ষমতায় এসে ব্যাপক দুর্নীতি দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

রানাতুঙ্গা পরিবারের আরেক ভাই, সাবেক পর্যটনমন্ত্রী প্রসন্ন রানাতুঙ্গা, গত মাসে একটি বীমা জালিয়াতির মামলায় গ্রেপ্তার হন। ওই মামলা এখনও বিচারাধীন।

এর আগে, তিনি জুন ২০২২ সালে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অর্থ আদায়ের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাকে দুই বছরের স্থগিত কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আইএন

