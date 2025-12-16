মিয়ানমারে বাংলাদেশ দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন

মিয়ানমারে বাংলাদেশ দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন
মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। মিয়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মো. মনোয়ার হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ফয়সল হাসান এসব তথ্য জানান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পেরর উপ-প্রকল্প পরিচালক লে. কর্নেল মো. শামস আখতার ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ই-পাসপোর্টের প্রযুক্তি ও এর সঠিক ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
রাষ্ট্রদূত ড. মো. মনোয়ার হোসেন প্রধান উপদেষ্টার দিকনির্দেশনায় প্রবাসীদের কাছে ই-পাসপোর্ট সেবা পৌঁছে দেওয়ায় পাসপোর্ট ও অভিবাসন অধিদপ্তরের সক্রিয় ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
তিনি বলেন, ই-পাসপোর্ট চালু হওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের আধুনিক, নিরাপদ ও কার্যকর সেবা প্রদানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়েছে এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সহজ ও নিরাপদ হয়েছে।
বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যরা তাদের বক্তব্যে ই-পাসপোর্ট সেবা হাতে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং একই সঙ্গে তারা বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ দূতাবাসকে ধন্যবাদ জানান।
পরে রাষ্ট্রদূত ড. মো. মনোয়ার ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ই-পাসপোর্ট ডেলিভারি স্লিপ প্রদান করেন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ইসরাত জাহান। এছাড়াও পাসপোর্ট কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা, দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং মিয়ানমারে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
