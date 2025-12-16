  2. জাতীয়

বিজয় দিবসে ঢাকায় গণপরিবহন কম, সড়ক প্রায় ফাঁকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪২ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বিজয় দিবসে রাজধানীতে যানজট কম/ছবি-জাগো নিউজ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সরকারি ছুটি থাকায় রাজধানী ঢাকার চিরচেনা ব্যস্ততা আজ অনেকটা কম। সকাল থেকেই নগরীর অধিকাংশ সড়ক তুলনামূলক ফাঁকা দেখা গেছে। প্রতিদিন যেখানে যানজট আর যানবাহনের চাপে চলাচল কঠিন হয়ে পড়ে, সেখানে আজ স্বস্তির সঙ্গে চলাচল করছেন নগরবাসী।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে। সরেজমিনে রাজধানীর শাহবাগ, প্রেস ক্লাব, শিক্ষাভবন মোড়, নিউমার্কেট, ফার্মগেট, আজিমপুরসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে৷

এদিন সরকারি-বেসরকারি অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অধিকাংশ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় মানুষের যাতায়াত কম ছিল। ফলে সড়কে গণপরিবহনের উপস্থিতিও ছিল সীমিত। হাতেগোনা কিছু বাস ও মিনিবাস চলাচল করতে দেখা গেলেও যাত্রীসংখ্যা ছিল কম। রিকশা ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংখ্যা কিছুটা বেশি দেখা গেছে। তবে ব্যক্তিগত গাড়ির উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা গেছে।

পরিবার-পরিজন নিয়ে অনেকেই বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বা শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে যাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করেছেন। খুব স্বাচ্ছন্দ্যেই ঘুরতে পারছেন সাধারণ মানুষ।

ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা জানিয়েছেন, ছুটির কারণে সড়কে যানবাহনের চাপ কম থাকায় দায়িত্ব পালন তুলনামূলক সহজ হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও অনুষ্ঠানস্থলের আশপাশে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

শাহবাগ মোড়ে কথা হয় আমান হোসেনের সঙ্গে। তিনি বলেন, আমি মিরপুর থেকে এসেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবো। খুবই কম সময় লেগেছে। রাস্তা প্রায় ফাঁকা ছিল। স্বাচ্ছন্দ্যে আসতে পেরেছি।

অটোরিকশাচালক কুতুব মিয়া বলেন, ‌‘রাস্তায় গাড়ি কম। ভালো টিপ (ট্রিপ) মারতে পারছি। আইজকা ভালো কামাই হইবো’।

সামগ্রিকভাবে বিজয় দিবসে রাজধানীর সড়কে স্বস্তিদায়ক পরিবেশ বিরাজ করছে। ফাঁকা রাস্তা ও কম যানবাহনের কারণে নগরবাসী পেয়েছেন স্বাভাবিক দিনের ভিড় ও কোলাহল থেকে কিছুটা বিরতি।

