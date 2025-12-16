ভারতীয় ট্রলারডুবি নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে জড়িয়ে ভিত্তিহীন সংবাদ

ভারতীয় ট্রলারডুবি নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে জড়িয়ে ভিত্তিহীন সংবাদ
সম্প্রতি কিছু সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে জড়িয়ে ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর এবং ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে। এ দাবি করা হয়েছে যে, ভারতের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার সময় পারমিতা-১০ নামক একটি ভারতীয় মাছ ধরার ট্রলারকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে।
প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় মাছ ধরার ট্রলারটি দুর্ঘটনার সময় বাংলাদেশের জলসীমায় টহলরত নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে প্রায় ১২ মাইলের অধিক দূরত্বে অবস্থান করছিল।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।
আইএসপিআর জানায়, সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ সময় বিকেল সোয়া ৩টায় ভারতীয় কোস্টগার্ডের মেরিটাইম রেসকিউ কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এমআরসি সি) থেকে ঢাকার মেরিটাইম রেসকিউ কো-অর্ডিনেশন সেন্টারকে ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হয় যে, ইন্ডিয়ান ফিশিং বোর্ড (আইএফবি) পারমিতা-১০ নামক একটি মাছ ধরার ট্রলার ১৬ জন জেলেসহ বঙ্গোপসাগরের ভারতীয় জলসীমায় ডুবে গেছে।
ভারতীয় অপর একটি মাছধরার ট্রলার আইএফবি রঘুপতি কর্তৃক এ পর্যন্ত পারমিতা-১০ এর ১১ জন জেলেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং বাকি পাঁচজন জেলে নিখোঁজ রয়েছে।
এছাড়া নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে ইন্ডিয়ান কোস্টগার্ড পার্শ্ববর্তী সব জাহাজ এবং মাছ ধরা ট্রলারকে সহায়তার আহ্বান জানায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় এমআরসিসি থেকে ই-মেইল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ নৌবাহিনীর টহলরত জাহাজকে দ্রুততার সঙ্গে বাংলাদেশের জলসীমায় অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়।
বাংলাদেশ ও ভারতের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে নৌবাহিনীর টহলরত জাহাজ ভারতীয় কোস্টগার্ড ও বাংলাদেশের স্থানীয় জেলেদের সঙ্গে সমন্বয় করে বাংলাদেশের জলসীমায় অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে।
এ ধরনের উদ্যোগ কেবল মানবিক দায়িত্ব পূরণই করে না, বরং প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে।
অপরদিকে, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশ করে মাছ ধরার ট্রলার পারমিতা-১০ কে ডুবিয়ে দেয়, যা ভিত্তিহীন।
এ ধরনের ভুল তথ্য গণমাধ্যমে প্রচার অত্যন্ত দুঃখজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী তথা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশ হতে বিরত থাকার জন্য সব সংবাদমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে আইএসপিআর।
টিটি/এমএএইচ/