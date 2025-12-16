  2. দেশজুড়ে

এনসিপি নেতা আব্দুল্লাহ ফয়সাল

লন্ডন বা ভারত নয়, বাংলাদেশ চলবে দেশের মাটি থেকেই

জেলা প্রতিনিধি নরসিংদী
প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও নরসিংদী-১ (সদর) আসনের প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল বলেছেন, ভারতীয় আধিপত্যবাদ বাংলাদেশের মানুষ মানবে না। আমরা পিণ্ডিকে দূর করেছি একাত্তরে, আর ভারতকে ২৪-শে। লন্ডন বা ভারত থেকে বাংলাদেশ চলবে না, বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশ থেকেই দেশ চালাবে। আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে নরসিংদীতে এনসিপির বিজয় র‍্যালি ও প্রতিরোধ যাত্রা শেষে এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলেও ৭২ সালে এক স্বৈরশাসক আমাদের মাথার ওপর চেপে বসেছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের ভুল অর্থনৈতিক পলিসির কারণে ৭৪-সালে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, সেই একই ভুল পলিসিতে ১৭ বছর আওয়ামী লীগ দেশ চালিয়েছে। আসলে এটা ভুল পলিসি না এটা ভারতের ষড়যন্ত্র ছিল। বাংলাদেশ যাতে ওপরে না উঠতে পারে।

তিনি ভারতকে সতর্ক করে বলেন, আপনারা যদি জুলাই যোদ্ধাদের ওপর কোনো ধরনের হামলা করেন, আপনাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা চলবে না। আমাদের ভাই হাদী এখনো হাসপাতালে, বাঁচবে কি না জানি না। সে যদি মারা যায় তাহলে ভারতকে বলতে চাই, তোমার সবচেয়ে বড় কোম্পানি ম্যারিকোকে বাংলাদেশের চলতে দিব না। বাংলাদেশে চলবে আমাদের দেশে পণ্য।

এসময় এনসিপির নরসিংদী জেলার সদস্য সচিব আওলাদ হোসেন জনিসহ জেলা ও মাধবদী থানার এনসিপি, ছাত্র শক্তি ও যুব শক্তির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে নরসিংদী পৌরপার্ক থেকে বিজয়ের মাসে বিজয় র‌্যালি ও প্রতিরোধ যাত্রা শুরু করেন এনসিপির নেতৃবৃন্দ। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে নরসিংদী পৌরসভার সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

