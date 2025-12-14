হাদিকে গুলি: যেভাবে আটক মোটরসাইকেল মালিক
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি শনাক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলের মালিক আব্দুল হান্নানকে (৪৩) পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে র্যাব।
র্যাব জানায়, সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে হামলায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর (ঢাকা মেট্রো-ল-৫৪-৬৩৭৫) শনাক্ত করা হয়।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) র্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী এসব তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের মালিককে আটক করা হয়েছে। তার নাম আব্দুল হান্নান। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সুন্দরপুর বাগডাঙ্গা পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি ঢাকার মোহাম্মদপুর থানাধীন চাঁদ উদ্যান এলাকায় বসবাস করেন।
গত ১২ ডিসেম্বর জুমার নামাজ শেষে শরিফ ওসমান হাদি রিকশাযোগে বাসায় ফেরার পথে বিজয়নগর ক্রসিং এলাকায় পৌঁছালে অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা একটি মোটরসাইকেলে এসে হত্যার উদ্দেশ্যে তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়।
র্যাবের এই কর্মকর্তা আরও জানান, ঘটনার পর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে হামলায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর (ঢাকা মেট্রো-ল-৫৪-৬৩৭৫) শনাক্ত করা হয়।
পরে বিআরটিএর মাধ্যমে যাচাই করে মোটরসাইকেলটির মালিক হিসেবে মো. আব্দুল হান্নানের নাম পাওয়া যায়। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মোহাম্মদপুর থানাধীন চাঁদ উদ্যান এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আব্দুল হান্নান মোটরসাইকেলটির মালিক বলে স্বীকার করেছেন।
পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, হামলায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের মালিক হওয়ায় তিনি এই হত্যাচেষ্টা মামলার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
