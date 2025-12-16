  2. জাতীয়

জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ০৬:০০ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস/ ফাইল ছবি

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি নিউজ ও বাংলাদেশ বেতার প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ একযোগে সম্প্রচার করছে। অন্যান্য বেসরকারি টেলিভিশনও প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ সম্প্রচার করছে।

আজ ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। যথাযোগ্য মর্যাদায় সারা দেশে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হচ্ছে।

