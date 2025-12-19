৮ বিভাগে গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনাল গঠন
দেশের আট বিভাগে আটটি গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে সরকার। ট্রাইব্যুনালগুলো গঠন করে গত ১৫ ডিসেম্বর আইন ও বিচার বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। পরে ১৭ ডিসেম্বর প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশিত হয়।
‘গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫’-এর ধারা ১৩–এ দেওয়া ক্ষমতাবলে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগে পৃথক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার ঢাকা বিভাগ (মেট্রো এলাকাসহ)। চট্টগ্রামের গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনালের চট্টগ্রাম বিভাগ (মেট্রো এলাকাসহ), সিলেটের গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনালের সিলেট বিভাগ (মেট্রো এলাকাসহ), রাজশাহীর গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনালের রাজশাহী বিভাগ (মেট্রো এলাকাসহ), রংপুরের গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনালে রংপুর বিভাগ (মেট্রো এলাকাসহ), খুলনার গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনালের খুলনা বিভাগ (মেট্রো এলাকাসহ) এবং বরিশালের গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার এলাকা বরিশাল বিভাগ (মেট্রো এলাকাসহ)।
এছাড়া ময়মনসিংহ বিভাগে ‘গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনাল, ময়মনসিংহ’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ময়মনসিংহ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার ময়মনসিংহ বিভাগে সীমাবদ্ধ থাকবে।
এ ট্রাইব্যুনালগুলো গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার সংক্রান্ত মামলার বিচারকাজ পরিচালনা করবে। এতে গুম সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির পাশাপাশি ভুক্তভোগীদের প্রতিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন আইন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।
