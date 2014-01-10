হাদির মরদেহ রাখা হতে পারে বারডেম অথবা সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে

হাদির মরদেহ রাখা হতে পারে বারডেম অথবা সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ দেশে পৌঁছেছে। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে তার মরদেহ বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট বিজি-৩৮৫ ফ্লাইটটি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।
বিমানবন্দর থেকে ওসমান হাদির মরদেহ নেওয়া হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর রাজধানীর বারডেম জেনারেল হাসপাতাল অথবা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হতে পারে মরদেহ।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় একটি সূত্র বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছে।
সূত্রটি জানিয়েছে, বিমানবন্দর থেকে মরদেহ নেওয়া হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে। মরদেহ মর্গে রাখার জন্য বারডেম জেনারেল হাসপাতাল এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলের মর্গের বিষয়ে ভাবা হচ্ছে। যেহেতু শাহবাগে ছাত্র-জনতা অবস্থান করছে সেহেতু বারডেম হাসপাতালে মর্গে মরদেহ রেখে আগামী জানাজার জন্য মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে নিয়ে যাওয়া হবে।
আবার অন্যদিকে জানাজা যেহেতু মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে হবে সেহেতু কাছাকাছি দূরত্বে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলের মর্গেও রাখা হতে পারে। সম্ভাব্য এই দুই হাসপাতালে মরদেহ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছে। তবে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি।
শুক্রবার বিকেলে ইনকিলাব মঞ্চ তাদের ফেসবুক পেজে জানিয়েছে, ইনকিলাব মঞ্চ শহীদ ওসমান হাদিকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে আসবে। ছাত্রজনতা রাজপথ দখলে রাখবেন এবং বিচারের জন্য স্লোগান জারি রাখবেন। ইনকিলাব মঞ্চ ব্যতীত কারও কোনো নির্দেশনা বা প্ররোচনায় পা দেবেন না। আমরা খুব দ্রুতই কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবো। আমরা আমাদের শহীদ ভাইয়ের বিচার নিশ্চিত করেই ঘরে ফেরবো, ইনশাআল্লাহ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।
