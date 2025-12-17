দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় প্রবাসীদের আহ্বান রাষ্ট্রদূত আমানুল হকের

দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় প্রবাসীদের আহ্বান রাষ্ট্রদূত আমানুল হকের
প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. আমানুল হক।
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে তুরস্কের আঙ্কারায় বাংলাদেশ দূতাবাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান তিনি। তুরস্কের বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।
রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে বলেন, বিজয় দিবস বাঙালি জাতির জাতীয় গৌরবের প্রতীক। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ার নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
আঙ্কারায় বাংলাদেশ দূতাবাসের ‘বিজয় একাত্তর’ মিলনায়তনে আয়োজিত এ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তুরস্কে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, গবেষক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী এবং দূতাবাস কর্মকর্তাদের পরিবাররা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রবাসীরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে দেশপ্রেম ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে একযোগে কাজ করার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রবাসীদের পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে মোটিভেশনাল ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। এরপর কোরআন তিলাওয়াত ও মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বাণীও পাঠ করা হয়।
প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন সিগমা তুর্কিয়ে স্বাধীন গবেষণা সংস্থা ও কূটনৈতিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মেহমেত দোগান। তিনি বাংলাদেশ ও তুরস্কের যৌথ উৎপাদন, নবায়নযোগ্য শক্তি ও প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতার সম্ভাবনা তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূত মো. আমানুল হক তার হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন।
অনুষ্ঠানে ‘সুন্দর কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা-২০২৫’-এর ফলাফল ঘোষণা করা হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশি শিল্পী ও কমিউনিটির সদস্যদের পরিবেশনায় দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
