হাদির স্বজনদের খোঁজ নিতে হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে এনসিপি নেতারা
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ রাখা হয়েছে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে। হাদির শোকসন্তপ্ত পরিবারের পরিবার ও স্বজনদের সমবেদনা জানাতে সেখানে গেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে তারা হাসপাতালটিতে যান।
এসময় এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম-সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা, উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এনএস/এমএন