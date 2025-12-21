নির্বাচনে দেশীয় পর্যবেক্ষকদের আবেদনের সময় বাড়লো

নির্বাচনে দেশীয় পর্যবেক্ষকদের আবেদনের সময় বাড়লো
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ বিষয়ে আবেদন আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে বলে জানিয়েছে ইসির জনসংযোগ বিভাগ।
ইসির সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) আশাদুল হকের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০২৫ এর ৭.১.ক ধারা অনুযায়ী, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার ১০ দিনের মধ্যে, অর্থাৎ ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থাকে কোন কোন নির্বাচনী এলাকা (সংসদীয় আসনভিত্তিক) বা এলাকাসমূহে কেন্দ্রীয় বা স্থানীয়ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে ইচ্ছুক তা জানিয়ে ইসির সিনিয়র সচিব বরাবর লিখিত আবেদন করতে বলা হয়েছিল।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এখন পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষক মোতায়েন আবেদনের সময়সীমা আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।
ইসি জনসংযোগ বিভাগ বলছে, কমিশন থেকে অনুমতি পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র ও গাড়ির স্টিকার নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে সরবরাহ করা হবে। স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র ও গাড়ির স্টিকার সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে দেওয়া হবে।
পরিচয়পত্র ও গাড়ির স্টিকার সংগ্রহের সময় অনুমোদিত পর্যবেক্ষকের এইচএসসি/সমমানের সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি এবং অঙ্গীকারনামার ফরমগুলো যথাযথভাবে পূরণ করে জমা দিতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
