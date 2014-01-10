হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ইন্টারপোলের মাধ্যমে দেশে ফেরাতে রিট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৮ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ইন্টারপোলের মাধ্যমে দেশে ফেরাতে রিট
ফাইল ছবি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতার এবং তারা বিদেশে অবস্থান করলে ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাদের দেশে ফেরানোর নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি সন্দেহভাজন আসামিদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছে রিট আবেদনে।

মানবাধিকার সংগঠন সারডা সোসাইটির পক্ষে প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মো. মুরাদ ভূঁইয়া জনস্বার্থে রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই রিট আবেদন করেন।

রিটে বিবাদীরা হলেন —স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি), ডিএমপি কমিশনার ও ইন্টারপোল ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো (NCB), বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা। রিটের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন মো. মুরাদ ভূঁইয়া নিজেই।

রিটকারী মুরাদ ভূঁইয়া গণমাধ্যমকে বলেন, রিট আবেদনে বিভিন্ন বিষয়ে রুল ও নির্দেশনা জারি চাওয়া হয়েছে। জুলাই যোদ্ধা ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডে জড়িত দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার, জড়িতরা বিদেশে অবস্থান করলে ইন্টারপোলের মাধ্যমে দেশে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিতকরণের জন্য এই আবেদন করা হয়েছে।

রিটকারী বলেন, ওসমান হাদিকে হত্যার ঘটনায় জড়িত দুজন মূল অপরাধী বিদেশে অবস্থান করলে, তাদের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলসহ আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় গ্রেফতার করে দেশে ফিরিয়ে এনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সন্দেহভাজন আসামিদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিতে কেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হবে না—এই মর্মে বিবাদী গণের বিরুদ্ধে রুল ও আদেশ জারি করার জন্য প্রার্থনা করেছি।

রুল জারির পর সেটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তদন্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন আদালতে দাখিলের নির্দেশ, সন্দেহভাজন আসামিদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ দিতে আর্জি জানানো হয়েছে রিটে।

হাইকোর্টের বিচারপতি ইউসুফ আবদুল্লাহ সুমন এবং বিচারপতি দিহিদার মাসুম কবীরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে রিটকারী মো. মুরাদ ভূঁইয়া নিজেই চলতি সপ্তাহে শুনানি করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

