শাহবাগে বাড়ছে ছাত্র-জনতার উপস্থিতি

শাহবাগে বাড়ছে ছাত্র-জনতার উপস্থিতি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রাতভর আন্দোলন করেছে ছাত্র-জনতা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে অবস্থান নিয়ে শুরু করা বিক্ষোভ রাত গড়িয়ে আজ শুক্রবার সকালেও চলছে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শাহবাগে বাড়ছে ছাত্র-জনতার উপস্থিতি।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সকাল ৭টার পর শাহবাগ মোড়ে বিক্ষোভ চলতে দেখা গেছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে ছাত্র-জনতা। গত রাতের তুলনায় ভোররাতে লোক সংখ্যা কম থাকলেও দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে লোক সমাগম বাড়তে শুরু করেছে।
বিক্ষোভকারীরা নানান স্লোগান দিচ্ছেন। ‘জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো’, ‘রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়’, ‘গোলামি না আজাদী, আজাদী-আজাদী’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা’, ‘ভারতের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘আমরা সবাই হাদি হবো, জুগে জুগে লড়ে যাবো’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা গেছে।
এনএস/কেএসআর