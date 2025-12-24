  2. জাতীয়

বৃহস্পতিবার ১০ রুটে চলবে স্পেশাল ট্রেন, কমলাপুরে বাড়তি নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে/ ফাইল ছবি

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামীকাল দেশে ফিরছেন। তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে দলটির নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ঢাকায় যাতায়াতের উদ্দেশ্যে ১০ রুটে স্পেশাল ট্রেন চলবে। পাশাপাশি নিয়মিত চলাচলকারী একাধিক ট্রেনে অতিরিক্ত কোচ সংযোজন করা হবে। এতে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে অতিরিক্ত যাত্রী সমাগম হবে।

এ অবস্থায় যাত্রীদের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্টেশন একালার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার জন্য তৎপর রেল কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে বাড়ানো হবে নিরাপত্তা। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রেলওয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

রেল কর্মকর্তারা বলছেন, অতিরিক্ত যাত্রী সমাগমে যেন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য সবাইকে তৎপর থাকতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্টেশন এলাকায় বাড়ানো হবে গোয়েন্দা নজরদারি। যাত্রীসেবার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা হবে।

ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার সাজেদুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, যেহেতু দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন আসবে, আমরা যাত্রীসেবা নিশ্চিত করবো। ওয়েটিং রুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। জিআরপি, আরএনবি সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবে। স্টেশনে দায়িত্বরত সবাইকে এরই মধ্যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যাতে সবাই ঠিকঠাক দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকা রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদীন জাগো নিউজকে বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী স্বাভাবিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে। যেহেতু স্টেশন এলাকায় লোক সমাবগম বেশি থাকবে, আমাদের ফোর্সের টহল কার্যক্রম বাড়বে। গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হবে। যেসব স্থানে ফোর্স প্রয়োজন আমরা ফোর্স ডেপ্লই করবো।

যেসব রুটে স্পেশাল ট্রেন চলবে
কক্সবাজার-ঢাকা-কক্সবাজার, জামালপুর-ময়মনসিংহ-ঢাকা-জামালপুর, টাঙ্গাইল-ঢাকা-টাঙ্গাইল, ভৈরববাজার-নরসিংদী-ঢাকা-নরসিংদী-ভৈরববাজার, জয়দেবপুর-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-জয়দেবপুর (গাজীপুর), পঞ্চগড়-ঢাকা-পঞ্চগড়, খুলনা-ঢাকা-খুলনা, চাটমোহর-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-চাটমোহর, রাজশাহী-ঢাকা-রাজশাহী এবং যশোর-ঢাকা-যশোর।

