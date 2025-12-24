চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের গতি বেড়েছে: প্রেস সচিব

চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের গতি বেড়েছে: প্রেস সচিব
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবরে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ছিল ২৪ দশমিক ১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে একই সময়ের জন্য দাঁড়িয়েছে ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ।
তিনি বলেন, এ পরিপ্রেক্ষিতে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা থেকে ২৪ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি করে চলতি অর্থবছরের জন্য মোট রাজস্ব আদায়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৫ লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের বরাত দিয়ে প্রেস সচিব এ কথা জানান। তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।
শফিকুল আলম জানান, মোট রাজস্ব আদায়ের সংশোধিত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৫ লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকার মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে আহরিত হবে ৫ লাখ ৩ হাজার কোটি টাকা। করবহির্ভূত রাজস্ব আহরিত হবে ৬৫ হাজার কোটি টাকা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত সূত্র থেকে আহরিত হবে ২০ হাজার কোটি টাকা।
সরকারি ব্যয়
বাজেটে মোট সরকারি ব্যয় ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হলেও ২ হাজার কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে রিভাইজ বাজেটটা ৭ লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।
সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপির আকার ২ লাখ কোটি টাকার প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা জিডিপির ৩ দশমিক ৩ শতাংশ। মূল বাজেট যা ছিল ২ লাখ ৩ হাজার কোটি টাকা যেটা জিডিপির আগে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ ছিল।
বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় বাজেটের তুলনায় ৩০ হাজার কোটি টাকা কমেছে। সংশোধিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বৈদেশিক স্থানীয় মুদ্রায় দাঁড়াবে যথাক্রমে ৭২ হাজার কোটি টাকা এবং ১ লাখ ২৮ হাজার কোটি টাকা। পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ৫ লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকা।
মোট সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ মানে বাজেট ডিফিশিট হচ্ছে ২ লাখ কোটি টাকা। যার জিডিপির ৩ দশমিক ৩ শতাংশ। এর মধ্যে বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত হবে ৬৩ হাজার কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত হবে ১ লাখ ৩৭ হাজার কোটি টাকা।
এমইউ/বিএ/এমএস