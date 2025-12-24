অপ্রয়োজনীয় বৈদেশিক ঋণ নয়, নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পে জোর
বাজেট প্রণয়নে অপ্রয়োজনীয় বৈদেশিক ঋণ থেকে সরে এসে নিজস্ব অর্থায়নে অধিক সংখ্যক প্রকল্পগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বাজেট বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বৈঠকের বরাত দিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, প্রধান উপদেষ্টা মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে বলেছেন। কারণ মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত অনেক বছর সরকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থাপনা বৃদ্ধি করার ফোকাস ছিল। বিভিন্ন ধরনের স্কুল, কলেজ বা এমপিওভুক্তিকরণ; এগুলো নিয়ে সরকার ব্যস্ত ছিল। এর ফলে শিক্ষার মান ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে।
এছাড়া প্রধান উপদেষ্টা গ্রামীণ উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বাংলাদেশের কৃষকরা এ বছর রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন করেছে। বাজেটের সুবিধা যেন তারা পান এবং এর মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রাকে আরও উন্নত করতে পারে সেজন্য বাজেটে তাদের কথা চিন্তা করে প্রণয়ন করতে হবে।
এদিকে বাজেটে তরুণদের ওপর ফোকাস দিতে বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ হলো তারুণ্যের খনি। বাজেটের মূল ফোকাসের যেন তাদের চিন্তা করে করা হয় সে বিষয়ে তিনি নির্দেশনা দেন।
এছাড়া বাজেটে নারীর ক্ষমতায়ন, স্থানীয় উৎপাদন ওস্বাস্থ্য খাতে গুরুত্ব আরোপ করতে বলেন তিনি।
