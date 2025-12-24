মগবাজার ফ্লাইওভার থেকে ছোড়া শক্তিশালী ককটেল বিস্ফোরণে যুবক নিহত

মগবাজার ফ্লাইওভার থেকে ছোড়া শক্তিশালী ককটেল বিস্ফোরণে যুবক নিহত
রাজধানীর মগবাজার মোড় এলাকায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ডের সামনে শক্তিশালী ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত যুবকের নাম সিয়াম (২১)। তিনি মগবাজারের জাহিদ কার ডেকোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছিলেন।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাত ৭টা ১০ মিনিটের দিকে মগবাজার ফ্লাইওভারের ওপর থেকে নিচের সড়কে এ ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় দুর্বৃত্তরা।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম জাগো নিউজকে বলেন, ফ্লাইওভার থেকে একটি শক্তিশালী ককটেল নিচে কে বা কারা নিক্ষেপ করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ককটেলটি সরাসরি ওই ব্যক্তির মাথার ওপর পড়ে। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, দোকান থেকে নাস্তা নেওয়ার জন্য সিয়াম ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এসময় ককটেল বিস্ফোরণে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
ডিসি মাসুদ বলেন, আমি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অন্য সদস্যরা ঘটনাস্থলে রয়েছি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।
ঘটনাস্থলে থাকা চায়ের দোকানি ফারুক জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমার কাছে এসে চা চেয়েছিল সিয়াম। আমি কাপ ধোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ বিকট শব্দ। এরপর দেখলাম সিয়াম মাটিতে পড়ে গেছে। মাথা থেকে রক্ত বের হচ্ছে। মাথার ঘিলু চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।’
সরেজমিনে দেখা যায়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড ও মগবাজার জাতীয় চার্চ পরিষদের সামনের সড়কে ফারুক টি স্টল নামে একটি চায়ের দোকানের পাশেই ককটেলটি নিক্ষেপ করা হয়।
ঘটনাস্থলে ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের (সিটিটিসি) বোম্ব ডিজপোজাল ইউনিটের সদস্যরা আলামত সংগ্রহ করছেন।
