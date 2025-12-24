প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলায় গ্রেফতার আরও ৩

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলায় গ্রেফতার আরও ৩
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে দৈনিক প্রথম আলো এবং দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গ্রেফতাররা হলেন- মো. জাকির হোসেন শান্ত (২৯), মো. স্বপন মন্ডল (৩০) ও নিয়াজ মাহমুদ ফারহান (২১)।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) ডিএমপির উপ-কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
সিটিটিসির বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গতকাল মঙ্গলবার রমনা থানার বেইলি রোড এলাকা থেকে মো. জাকির হোসেন শান্তকে গ্রেফতার করে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।
এছাড়া আজ বুধবার গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার আব্দুল্লাহপুর মোড় থেকে মো. স্বপন মন্ডলকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে মঙ্গলবার ভোরে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিনে অভিযান চালিয়ে নিয়াজ মাহমুদ ফারহানকে গ্রেফতার করে ডিবি সাইবার উত্তর বিভাগের একটি টিম।
গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে জানিয়ে মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, গত ১৮ ডিসেম্বর দিনগত রাতে দৈনিক প্রথম আলো এবং দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে ন্যক্কারজনক হামলা চালায় কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল জনতা। ওই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করে ডিএমপি। হামলার ঘটনায় এ নিয়ে মোট ৩১ জন গ্রেফতার হয়েছেন।
