  2. জাতীয়

ওসমান হাদির বিষয়টি সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছে

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:০৩ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদির বিষয়টি সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছে

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি সরকার সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি (গুরুত্ব) দিয়ে ইনভেস্টিগেশন (তদন্ত) করছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সম্প্রতি সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হাদি হত্যা মামলার তদন্ত সম্পর্কে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সব এজেন্সি এটা নিয়ে কাজ করছে। মূল সন্দেহভাজন আসামি না হলেও সহযোগী বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্লু পাওয়া যাচ্ছে।

এমইউ/এমআইএইচএস/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।