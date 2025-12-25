পোস্টাল ভোটের নিবন্ধনে সময় বাড়লো

পোস্টাল ভোটের নিবন্ধনে সময় বাড়লো
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রবাসে থাকা বা বিশেষ প্রয়োজনে পোস্টাল ভোটে আগ্রহী ভোটাররা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধনের সুযোগ পাবেন।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
ইসি সচিব বলেন, আমাদের পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে নিবন্ধনের সময়সীমা ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। এটা বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। যারা নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় এখনো অংশগ্রহণ করেননি, তারা অনুগ্রহ করে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন।
তিনি আরও জানান, বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ করেছি, আগামী শনিবার তফসিলি ব্যাংকগুলোকে খোলা রাখতে। যাতে নমিনেশন পেপার সাবমিশনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয়, ব্যাংকের ট্রানজেকশনের কোনো বিষয় থাকলে সেটা যেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা বা তাদের এজেন্টা ঠিকমতো সম্পন্ন করতে পারেন।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সংবর্ধনায় আচরণ লঙ্ঘন হবে কিনা, সেগুলো আপনারা দেখভাল করবেন কিনা? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, সেটি রিটার্নিং অফিসার দেখবেন।
এমওএস/কেএইচকে