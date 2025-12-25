গাবতলীতে বিএনপি নেতাকর্মীদের চাপ কম, রাজধানী ছাড়ছে মানুষ

গাবতলীতে বিএনপি নেতাকর্মীদের চাপ কম, রাজধানী ছাড়ছে মানুষ
দীর্ঘ ১৭ বছর পর অবশেষে দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাকে স্বাগত জানাতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রাজধানী ঢাকায় আসছেন নেতাকর্মীরা। লঞ্চ, ট্রেন, বাস, মাইক্রোবাস, মোটরসাইকেল- যে যেভাবে পারছেন, আসছেন ঢাকায়।
রাজধানীর অন্যতম প্রবেশপথ গাবতলীতে ভিড় দেখা গেছে ঢাকার বাইরের নেতাকর্মীদের। তাদের স্বাগত জানাতে গাবতলী ব্রিজ সংলগ্ন প্যান্ডেল করে দুটি বুথ তৈরি করেছেন ঢাকা-১৪ আসনের বিএনপির নেতাকর্মীরা। বেশিরভাগ নেতাকর্মী ভোরে এ পথে ঢাকায় ঢুকেছেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতাকর্মীর চাপ কম দেখা গেছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) গাবতলী বাস টার্মিনাল, ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা ঘুরে এমন চিত্র দেখা যায়।
এদিকে বড়দিন, শুক্র-শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি ও নতুন বছরকে বরণ করতে অনেকেই ছাড়ছেন ঢাকা। সকালে গাবতলী বাস টার্মিনাল যাত্রীর চাপও দেখা যায়।
বিভিন্ন বাসের কাউন্টার ম্যানেজাররা জানান, ৩-৪ দিনের লম্বা ছুটিতে মানুষ বিভিন্ন জেলায় যাচ্ছে। যাত্রীরা জানান, বেশিরভাগ রুটেই বাস বন্ধ, তারা বিকল্প পরিবহন ব্যবহার করে গাবতলী আসছেন। আবার গাবতলীতে এসে দূরপাল্লার বাস কম পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তারা।
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে দুটি মাইক্রোবাসে করে ২৫ জন নেতাকর্মী এসেছেন স্থানীয় নেতা মো. সিরাজুল ইসলাম সিরাজের সঙ্গে। সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘রাত ২টা বাজে রওনা দিয়ে সকালে এসে পৌঁছালাম। আমাদের আরও লোক সমাবেশে (৩০০ ফিট) চলে গেছে। আমরাও যাচ্ছি।’
স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বেশিরভাগ নেতাকর্মী ভোরে বা গতকাল রাতে ৩০০ ফিটে সমাবেশস্থলে চলে গেছেন। গাবতলী ব্রিজের নিচে কথা হয় ঢাকা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক নাজমুল হাসান অভির সঙ্গে।
তিনি বলেন, ‘সারাদেশের প্রান্তিক পর্যায় থেকে সব স্তরের মানুষ তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরের দিকে রওনা হয়েছেন। তারই অংশ হিসেবে ঢাকা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল, বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হয়েছেন।’
গাবতলী ব্রিজের আগে পুলিশের চেকপোস্ট দেখা যায়। মোটরসাইকেল, সিএনজিচালিত অটোরিকশা থামিয়ে যাত্রীদের তল্লাশি করতে দেখা যায়। দারুস সালাম থানার উপপরিদর্শক রিপন কুমার মন্ডল জাগো নিউজকে বলেন, ‘আজ বড়দিন, একই সঙ্গে বিএনপি নেতা দেশে ফিরছেন। এখানে আমরা তল্লাশি করছি। মোটরসাইকেল, সিএনজি, গাড়ি তল্লাশি করছি। সন্দেহভাজন কাউকে পেলে তাকে আইনের আওতায় আনছি।’
