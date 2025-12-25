তারেক রহমানকে অভ্যর্থনা জানাতে মানুষের ঢল
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে টঙ্গী, অন্যদিকে বিমানবন্দর থেকে মহাখালী পর্যন্ত সড়ক মুখর তারেক রহমানকে অভ্যর্থনা জানাতে আসা নেতাকর্মীদের ভিড়ে। তবে, বিমানবন্দরে গড়ে তোলা হয়েছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। ভিভিআইপি টার্মিনালের প্রধান ফটক কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বলয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে।
সেনাবাহিনী, বিজিবি, বিমান বাহিনী, পুলিশসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সসদ্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। র্যাবের ডগ স্কোয়াড দিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনীর বিশেষ টিম। পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করছেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা টিম সিএসএফ।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) ভোর থেকে সরজমিনে বিমানবন্দর এলাকায় এ চিত্র দেখা যায়। এদিকে বিমানবন্দরের বাইরে বনানীসহ বিভিন্ন পয়েন্টে চেকপোস্ট বসিয়ে যানবাহনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
বিএনপি স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, পর্যাপ্ত পরিমান আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।
উত্তরার জসিমউদদীন এলাকায় মানবঢল সামলাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব আমিনুল হক, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৮ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী এসএম জাহাঙ্গীর হোসেন।
তারেক রহমান বিমানবন্দর থেকে যেন বাঁধাহীনভাবে ৩০০ ফিটে পৌঁছাতে পারেন সেজন্য সড়ক খালি করে পাশে দাঁড়িয়ে থাকার অনুরোধ করা হচ্ছে। তারপরও মানবঢল আছড়ে পড়ছে প্রধান সড়কে।
এমওএস/এএমএ