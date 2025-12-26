লঞ্চ দুর্ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা: নৌ-উপদেষ্টা
চাঁদপুরের হরিনায় মেঘনা নদীতে দুই লঞ্চের সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর সদরঘাটে দুর্ঘটনাকবলিত লঞ্চ এমভি জাকির সম্রাট-৩ পরিদর্শনকালে তিনি এ তথ্য জানান বলে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে মেঘনায় জাকির সম্রাট-৩ ও অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে জাকির সম্রাট-৩ লঞ্চটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চার যাত্রী নিহত এবং পাঁচজন আহত হন।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উপদেষ্টা সাখাওয়াত শুক্রবার সকালে জাকির সম্রাট-৩ লঞ্চ পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি নিহত ও আহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি দুর্ঘটনায় গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ এবং হতাহতদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
উপদেষ্টা বলেন, অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চের পাঁচ স্টাফকে এরই মধ্যে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন সাপেক্ষে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সাখাওয়াত হোসেন ঘন কুয়াশার মধ্যে লঞ্চ না চালানোর নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, প্রতিটি লঞ্চের ফগ লাইট ও সাইড লাইট নিশ্চিত করতে হবে। তিনি প্রতিটি লঞ্চের ফিটনেস ও লাইসেন্স তদারকির জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরও বেশি দায়িত্বশীল হতে বলেন।
