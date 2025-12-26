চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগ নেতা সৌমেন ঘোষ গ্রেফতার
সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একাধিক ধারায় চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সৌমেন ঘোষ বিলাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাত ১০টার দিকে হাটহাজারী উপজেলার চৌধুরীহাট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সৌমেন ঘোষ নগরের ইসলামিয়া কলেজ ছাত্রলীগের নেতা হিসেবেও পরিচিত।
পুলিশ সূত্র জানায়, সৌমেন ঘোষ হাটহাজারী উপজেলার চিকনদন্ডী ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দিজেন্দ্র ঘোষের বাড়ির আশীষ ঘোষের ছেলে।
পুলিশ আরও জানায়, সৌমেনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইন অনুযায়ী একাধিক অভিযোগে মামলা রয়েছে। এসব মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। গ্রেফতার সৌমেনসকে আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
