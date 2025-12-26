ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ
ইনকিলাব মঞ্চের শহীদ মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ইনকিলাব মঞ্চ।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর আন্দরকিল্লা মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলটি শুরু হয়। এটি নগরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জামালখান এলাকায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।
বিক্ষোভকারীরা ‘আমরা সবাই হাদি হবো, যুগে যুগে লড়ে যাবো’, ‘হাদি ভাই মরলো কেন, ইন্টেরিম জবাব দে’, ‘আওয়ামী লীগের আস্তানা, ভেঙে দাও-গুঁড়িয়ে দাও’, ‘রুখে দাও জনগণ, ভারতীয় আগ্রাসন’ ইত্যাদি স্লোগান দেন। তারা জানান, শ্রম ও রক্ত দিয়ে শহীদ হাদি যে প্রেরণার মিনার গড়ে তুলেছেন, তা আরও উচ্চকিত রাখার শপথ নিয়ে তারা রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।
সমাবেশে জুলাই ঐক্যের সংগঠক আবরার হাসান রিয়াদ বলেন, আজাদির লড়াইয়ে শহীদ হাদি এক অনুপ্রেরণার নাম। বাংলাদেশকে আর কারও করদ রাজ্যে পরিণত করার সুযোগ দেওয়া হবে না। আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শহীদ হাদি যুগ যুগ ধরে পথ দেখিয়ে যাবেন।
অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও হাদি হত্যার মূল আসামিদের কাউকে গ্রেফতার করতে না পারা সরকারের চরম ব্যর্থতার প্রমাণ।
ইনকিলাব মঞ্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক রাফসান রাকিব বলেন, শহীদ হাদির আদর্শ কোনো দলীয় আদর্শ নয়। এটি প্রতিরোধের আদর্শ। হাদির উত্তরসূরি হিসেবে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।
সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন তৌফিক ইমরোজ, এস এম শহিদ, আল মামুনসহ অন্যরা।
