  2. জাতীয়

রোববার ৮ বিভাগে অবরোধের ডাক ইনকিলাব মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১৬ এএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
রোববার ৮ বিভাগে অবরোধের ডাক ইনকিলাব মঞ্চের
ছবি ইনকিলাব মঞ্চের ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যার বিচার দাবিতে এবার সর্বাত্মক অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুর ২টা থেকে ঢাকাসহ দেশের সব বিভাগীয় শহরে এ কর্মসূচি পালন করা হবে।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ১টার দিকে ইনকিলাব মঞ্চ ও ওসমান হাদির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে, রোববার দুপুর ২টা থেকে সারাদেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রসেনানী, ইনসাফের বাংলাদেশ গড়ার রূপকার শহীদ শরিফ ওসমান হাদির খুনিদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে সর্বাত্মক অবরোধ পালনের আহ্বান।

গত ১২ ডিসেম্বর জুমার নামাজের পর গণসংযোগ শেষে ফেরার পথে রাজধানীর বিজয়নগরে বক্স কালভার্ট সড়কে চলন্ত রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করে সন্ত্রাসীরা।

উন্নত চিকিৎসার জন্য ওসমান হাদিকে সিঙ্গাপুরে পাঠিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। তবে তাকে বাঁচানো যায়নি। গত ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। ১৯ ডিসেম্বর তার মরদেহ দেশে আনা হয়।

গত ২০ ডিসেম্বর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে লাখো মানুষের অংশগ্রহণে হাদির জানাজা হয়। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে তাকে শায়িত করা হয়।

এএএইচ/এসআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।